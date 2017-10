BMW-Manager Schaller wird Voith-Chef

München (Reuters) - Der BMW-Manager Stephan Schaller rückt an die Spitze des Maschinenbaukonzerns Voith.

Schaller wird am 1. April 2018 auf den langjährigen Firmenchef Hubert Lienhard folgen, der dann im Alter von 67 Jahren abtritt, wie Voith am Montag mitteilte. Lienhard bleibe dem Unternehmen als künftiges Mitglied des Gesellschafterausschusses erhalten, wo er den Platz von Schaller einnehmen werde. Der 1957 geborene Schaller arbeitete nach seinem Maschinenbaustudium in Aachen in verschiedenen Positionen beim Industriegase-Spezialisten Linde, bei Volkswagen, beim Glaskonzern Schott und zuletzt bei BMW, wo er die Motorradsparte leitet.