Volkswagen verhandelt über Schadenersatz für Hunderttausende Diesel-Käufer

FILE PHOTO: The VW headquarters in Wolfsburg, Germany September 9, 2019. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen ist im Streit um Schadenersatz für Hunderttausende Besitzer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen auf die Kläger zugegangen.

Der Konzern habe sich mit der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geeinigt, Gespräche über einen möglichen Vergleich aufzunehmen, teilte VW am Donnerstag mit. Die Gespräche befänden sich in einem sehr frühen Stadium.

Während VW in den USA bereits Milliarden für die Entschädigung von Kunden ausgegeben hat, war der Autobauer dazu in Deutschland bisher nicht bereit. Seit Ende September verhandelt das Oberlandesgericht Braunschweig in einem Musterverfahren über die Sammelklage von Hunderttausenden Dieselkunden in Braunschweig verhandelt. Es geht um Schadenersatz für mindestens 400.000 Käufer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda, die sich in das Klageregister eingetragen hatte. In der sogenannten Musterfeststellungsklage ist die Verbraucherzentrale stellvertretend für die Autokäufer vor Gericht gezogen.