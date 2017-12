VW will mit Partner JAC auch leichte Nutzfahrzeuge bauen

München (Reuters) - Volkswagen will mit seinem chinesischen Elektroauto-Partner JAC auch bei leichten Nutzfahrzeugen zusammenarbeiten.

A Volkswagen logo is pictured at the International Auto Show in Mexico City, Mexico November 23, 2017. REUTERS/Henry Romero

Wie VW am Montag mitteilte, ist eine Gemeinschaftsfirma mit dem Hersteller Anhui Jianghuai Automobile Co. (JAC) geplant, um sogenannte multifunktionale Fahrzeuge zu entwickeln, zu denen Kleintransporter, Kasten- oder Pritschenwagen zählen. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden. Das Joint Venture, das der VW-Konzern, die Volkswagen Group China und JAC gründen wollen, soll sich um Verbrennungsmotoren und auch um alternative Antriebe kümmern. Die Wolfsburger hatten mit den Chinesen bereits eine Gemeinschaftsfirma für die Produktion von elektrischen Pkw vereinbart.

Die ersten rein batteriebetriebenen Wagen sollen 2018 vom Band rollen. Bis 2020 will VW in China 400.000 E-Autos im Jahr ausliefern, 2025 sollen es bereits 1,5 Millionen sein. Die neue Kooperation mit JAC lobte VW als weiteren Meilenstein in der Beziehung der beiden Unternehmen. Bei leichten Nutzfahrzeugen ergänze man sich gegenseitig. Geprüft werden den Angaben zufolge “eine Reihe von Joint-Venture-Optionen” wie Design, Technologie, Produktqualität, Forschung und Entwicklung und Vertrieb der Fahrzeuge. An der neuen Gemeinschaftsfirma sollen VW und JAC jeweils 50 Prozent halten, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Der Firmensitz soll in Hefei sein, wo auch JAC angesiedelt ist.