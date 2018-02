VW - Deutschland darf in der E-Mobilität nicht abgehängt werden

Bochum (Reuters) - Volkswagen hat davor gewarnt, dass Deutschland wegen mangelnder Förderung in der Elektromobilität abgehängt werden könnte.

“Die Elektromobilität muss aus der Nische fahren. Und dafür müssen die politischen, ökonomischen und steuerlichen Rahmen gesteckt sein”, sagte Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag beim CAR-Symposium in Bochum. In China und den USA gebe es entsprechende Rahmenbedingungen. “Wir dürfen uns nicht abhängen lassen.” Dabei gehe es auch um den Wirtschaftstandort Europa.

“Allein vom drüber reden wird das nichts mit der Elektromobilität”, betonte Witter. Deswegen müsse für die Ladeinfrastruktur und bei Kaufanreizen für Verbraucher ein überzeugendes Gesamtpaket geschnürt werden. An erster Stelle sei die Industrie selbst gefordert. “Aber wir brauchen auch die Unterstützung und Hilfestellung der Politik.”