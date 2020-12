Volkswagen-Chef Diess verliert seinen Kommunikationschef

FILE PHOTO: Volkswagen Group Chief Executive Officer Herbert Diess gestures as he speaks during a news conference to announce the appointment of Wayne Griffiths as the new president of Volkswagen's Spanish brand SEAT, in Barcelona, Spain September 23, 2020. REUTERS/Albert Gea/File Photo

Hamburg (Reuters) - Inmitten eines Streits um seine Vertragsverlängerung verliert Volkswagen-Chef Herbert Diess seinen langjährigen Sprecher.

Der Leiter der Konzernkommunikation, Peik von Bestenbostel, werde seinen Posten zum 1. Januar an Nicole Mommsen (46) abgeben, teilte der Wolfsburger Autokonzern am Donnerstag mit. Mommsen war erst im August zu Volkswagen gekommen und leitet seither die Unternehmenskommunikation. Diess würdigte Bestenbostel als kompetenten und loyalen Berater, der die Kommunikation in Zeiten der Dieselkrise, der Transformation und der Corona-Pandemie sicher gesteuert habe. Bestenbostel werde zum Jahresende im Rahmen einer geplanten Altersregelung mit 62 Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden.

Seine Nachfolgerin sei mit ihrem internationalen Hintergrund und der Kapitalmarkterfahrung als frühere Kommunikationsleiterin von Goldman Sachs die ideale Besetzung, erklärte Diess.

In den vergangenen Wochen war der Streit zwischen Diess und dem Betriebsrat wieder aufgeflammt und hatte den Konzern an den Rand einer Führungskrise gebracht. Diess hatte Insidern zufolge nach zermürbendem Streit mit Betriebsratschef Bernd Osterloh eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2023 laufenden Vertrags als Vertrauensbeweis gefordert, dass der Aufsichtsrat seinen Kurs unterstütze. Aufgebrochen war der neuerliche Konflikt Eingeweihten zufolge an Diess’ Wunsch, Schlüsselressorts im Konzernvorstand mit Managern zu besetzen, mit denen er glaubt, Volkswagen schneller zu einem Technologiekonzern umbauen zu können.

Konzernbeobachtern zufolge hatte Diess in seiner Kommunikationsstrategie zuletzt versucht, den Reformdruck durch öffentliche Vorwürfe zu erhöhen. In den vorangegangenen Monaten hatte es im Umfeld des Aufsichtsrats Unmut über angeblich von Volkswagen angestoßene Medienberichte gegeben.

Der gelernte Journalist Bestenbostel arbeitete zwölf Jahre bei VW, zuerst als Leiter der Unternehmenskommunikation. Nach einem mehrjährigen Zwischenspiel bei der tschechischen VW-Tochter Skoda kehrte er als Sprecher der Hauptmarke VW nach Wolfsburg zurück und wurde 2018 mit den Aufstieg von Diess zum Konzernchef dessen rechte Hand in der Kommunikation. Vor seinem Eintritt bei Volkswagen arbeitete er in leitenden Positionen in der Unternehmenskommunikation von BMW und Siemens.