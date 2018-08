VW-Konzern steckt Milliarden in digitale Dienste

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen will mit Milliardeninvestitionen in die Digitalisierung seiner Fahrzeuge die Kunden enger an sich binden und Geld mit neuen digitalen Diensten verdienen.

The Volkswagen e-Golf Touch electric vehicle is driven onstage during Herbert Diess' keynote address at the 2016 CES trade show in Las Vegas, Nevada January 5, 2016. REUTERS/Steve Marcus

Bis 2025 seien Ausgaben von 3,5 Milliarden Euro geplant, kündigte der Vertriebschef der Marke Volkswagen, Jürgen Stackmann, am Donnerstag in Berlin an. Die Autos sollten zum digitalen Endgerät auf Rädern werden, die Kunden neue Services der konzernweiten Plattform “Volkswagen We” nutzen. Mit den geplanten digitalen Angeboten sollten Umsätze in Milliardenhöhe erzielt werden.

Der Wolfsburger Konzern will zudem ins stationsungebundene Carsharing einsteigen, das bereits von den Konkurrenten Daimler mit “car2go” und BMW mit “Drive Now” in Deutschland dominiert wird. Die beiden Premiumhersteller wollen sich zusammentun, um das Geschäft profitabler zu machen. Auch digitale Serviceplattformen sind bei Daimler und BMW mit “Mercedes Me” und “BMW Connected Drive” schon seit einigen Jahren etabliert.

VW will die Kurzzeit-Automiete unter dem Namen “We Share” im Frühjahr 2019 als erstes in Berlin einführen. Ab 2020 soll das Angebot in ausgewählten Großstädten mit mehr als einer Million Einwohnern in Europa und Nordamerika starten.