Volkswagen wegen Corona-Krise mit herben Gewinnrückgang

Hamburg (Reuters) - Der Stillstand der Produktion in der Corona-Krise und die Turbulenzen an den weltweiten Kapitalmärkten haben den Gewinn von Volkswagen zum Jahresauftakt fast vollständig aufgezehrt.

Das operative Ergebnis sackte im ersten Quartal auf 0,9 Milliarden Euro ab, wie der Wolfsburger Autobauer am Donnerstag auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Finanzchef Frank Witter hatte erst Mitte März eine Halbierung des Betriebsgewinns des Vorjahresquartals von 4,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Neben dem weitgehenden Stillstand der Werke in Europa schmälerten Belastungen durch Turbulenzen an den Rohstoff- und Kapitalmärkten sowie negative Währungseinflüsse das Ergebnis um 1,3 Milliarden Euro.

Den Ausblick für das laufende Jahr kassierte das Management um Vorstandschef Herbert Diess mit Blick auf die Unsicherheit in der Pandemie. Deren Auswirkungen auf die Kundennachfrage, Lieferketten und die Produktion seien derzeit nicht verlässlich einschätzbar. Schon Mitte März waren die Wolfsburger von ihrer Prognose abgerückt, wonach die Umsatzrendite auch 2020 in einer Spanne von 6,5 bis 7,5 Prozent landen sollte. Im ersten Quartal fiel die Marge auf 1,6 Prozent. Es sei nicht absehbar, wann eine neue Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr möglich sei, hieß es in einer Ad-Hoc-Mitteilung.

Die Netto-Liquidität im Autogeschäft schmolz wegen des Stillstands in Europa um mehr als zwei Milliarden Euro auf 17,8 Milliarden. Volkswagen hatte schon beim Aufziehen der Corona-Krise Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken und die Liquidität zu sichern. Vorstandschef Diess hatte unlängst erklärt, der Konzern verbrenne rund zwei Milliarden Euro pro Woche, weil den Kosten kaum Einnahmen gegenüberstehen. Unter dem Druck will Volkswagen die Produktion in seinen Werken in den kommenden Wochen stufenweise wieder anfahren.