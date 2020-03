Immobilienkonzern Vonovia steigert Ergebnis - Höhere Dividende

A logo of German real estate company Vonovia, is pictured during a news conference in Duesseldorf, Germany, March 6, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Frankfurt (Reuters) - Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia hat seinen Gewinn dank Zukäufen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert.

Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern, der sogenannte Group FFO, legte um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen aus Bochum am Donnerstag mitteilte. Sowohl in die Modernisierung als auch in die Instandhaltung der rund 400.000 im Portfolio befindlichen Wohnungen investierte Vonovia mehr. Anleger sollen für das vergangene Geschäftsjahr eine um 13 Cent höhere Dividende von 1,57 Euro je Aktie erhalten.

Das starke Wachstum verdankt der Dax.-Konzern den Übernahmen von Buwog und Victoria Park sowie der Akquisition des Wohnungsbauunternehmen Hembla in Schweden. Wachstumschancen sieht Vorstandschef Rolf Buch auch in Frankreich. Schon länger liebäugelt er mit Zukäufen in Paris. Der Markt in Deutschland ist sehr kleinteilig, Vonovia kommt hierzulande gerade einmal auf einen Marktanteil von rund zwei Prozent.