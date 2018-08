Vonovia plant vorerst keine weitere Expansion im Ausland

Frankfurt (Reuters) - Der zuletzt durch mehrere Zukäufe stark gewachsene Wohnungskonzern Vonovia plant vorerst keine weitere Übernahme im Ausland.

Rolf Buch, CEO of German real estate company Vonovia, poses during a news conference in Duesseldorf, Germany, March 6, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Nach der Akquisition der österreichischen Buwog und der schwedischen Immobiliengesellschaft Victoria Park stünden zunächst keine weiteren Schritte jenseits der Grenzen an, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Freitag. Auf längere Sicht seien allerdings auch wieder Zukäufe außerhalb Deutschlands denkbar. “Aber das ist ein sehr langfristiges Thema, weit über meine Amtszeit hinaus.” Aktuell befindet sich 90 Prozent des Immobilienbestandes der Bochumer in Deutschland, zehn Prozent in Österreich und Schweden. Buch betonte: “Wir sind weiterhin ein deutsches Unternehmen und das wollen wir auch bleiben.”

Zukäufe auf dem Heimatmarkt stehen aktuell nur bedingt auf der Agenda. Dafür seien viele Wohnungsbestände, die auf den Markt kämen, schlicht zu teuer, erklärte Buch. Vonovia sei aber in der komfortablen Situation nicht zukaufen zu müssen und könne abwarten, bis sich eine günstige Gelegenheit bietet. Das Bochumer Unternehmen ist mit rund 400.000 Wohnungen in zahlreichen Städten der größte Wohnungskonzern Deutschlands. Neben den Verbindungen nach Österreich und Schweden besteht auch eine Partnerschaft mit einem Immobilienunternehmen in Frankreich. Dort stehe allerdings bislang das französische Recht weiteren Schritten im Wege, sagte Buch.