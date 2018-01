VW will in Nordamerika mehr als 3 Mrd Dollar in neue Modelle investieren

Detroit (Reuters) - Volkswagen will bis 2020 mehr als 3,3 Milliarden Dollar in die Entwicklung und Produktion neuer Modelle in Nordamerika stecken.

Volkswagen CEO Dr. Herbert Diess speaks during the Volkswagen unveil event at the North American International Auto Show in Detroit, Michigan, U.S. January 14, 2018. REUTERS/Brendan McDermid

Etwa 1,2 Milliarden Dollar seien für die USA vorgesehen, teilte der Konzern am Sonntag auf der Automesse in Detroit mit. “Wir wollen Marktanteile gewinnen und von einem Nischenanbieter zu einer bedeutungsvollen Marke in den USA werden”, sagte VW-Nordamerikachef Hinrich Woebcken. Der Dieselskandal hat VW in den USA Geschäft gekostet. Seither bemüht sich der Autobauer wieder Fuß zu fassen.