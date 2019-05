Finanzkonzern W&W schraubt Erwartungen nach oben

München (Reuters) - Der Bauspar- und Versicherungskonzern W&W wird nach einem unerwartet guten ersten Quartal zuversichtlicher.

Der Gewinn werde im laufenden Jahr auf bis zu 250 Millionen Euro steigen, teilte Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Mittwoch mit. Bisher hatte sich W&W nur auf einen Überschuss von mehr als 220 (2018: 215) Millionen Euro festgelegt. “Unser Wandel gewinnt immer mehr an Dynamik”, sagte Vorstandschef Jürgen Junker. Die Digitalisierung des Geschäfts zahle sich immer mehr aus. In den ersten drei Monaten schnellte der Gewinn um 35 Prozent auf 78,5 Millionen Euro.

Nun könnte der Mutterkonzern von Deutschlands zweitgrößter Bausparkasse Wüstenrot schon 2019 “im oberen Bereich” der Spanne von 220 bis 250 Millionen Euro Gewinn landen, die er sich langfristig vorgenommen hat. Das trieb die W&W-Aktie am Mittwoch um bis zu 3,5 Prozent nach oben.

Voran ging es für Wüstenrot im ersten Quartal vor allem in der Baufinanzierung, die um 14 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro wuchs. Dagegen stagnierte das Bauspar-Neugeschäft brutto bei 3,47 Milliarden Euro. Bei der Württembergischen legten die Beiträge in der Schaden- und Unfallversicherung um 5,8 Prozent zu, in der Lebens- und Krankenversicherung um 7,3 Prozent.