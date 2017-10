Gauland hat Zweifel zu Existenzrecht Israels als Staatsräson

Berlin (Reuters) - Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat das Bekenntnis von Bundeskanzlerin Angela Merkel infrage gestellt, wonach das Existenzrecht Israels zur Staatsräson in Deutschland gehört.

Alexander Gauland, top candidate of the anti-immigration party Alternative fuer Deutschland (AfD) attends a news conference in Berlin, Germany, September 25, 2017. REUTERS/Stefanie Loos

“Hier wird etwas ausgedrückt, was sehr toll klingt, und wohinter man auch stehen kann”, sagte Gauland am Montag in Berlin. Wenn es wirklich zum Schwur komme, werde es jedoch schwierig. “Wenn Sie sagen, das Existenzrecht Israels gehört zur Staatsräson Deutschlands, dann müssen wir auch bereit sein, deutsche Soldaten zur Verteidigung des Jüdischen Staates einzusetzen.” Auf die Frage danach gäben deutsche Politiker keine klare Antwort. Daher habe er ein gewisses Problem damit.

“Ja, natürlich ist das Existenzrecht Israels für uns ein ganz wichtiger Punkt, und natürlich stehen wir auch an der Seite Israels”, sagte Gauland. “Nur, das zur Staatsräson zu machen, das klingt so einfach, aber in Israel gibt es dauernd Krieg.” Er wolle dabei keine Schuldfragen aufwerfen. “Zur Staatsräson müsste etwas gehören, dass wir dann auch wirklich bereit sind, unsere Leben für den Staat Israel einzusetzen. Und das spüre ich nicht, und deswegen bin ich vorsichtig bei dieser Formulierung.”

Das American Jewish Committee (AJC) äußerte sich besorgt über Gaulands Aussagen. “Dass die AfD bereits einen Tag nach der Wahl die deutsche Staatsräson für Israels Sicherheit infrage stellt, stimmt bedenklich”, erklärte das AJC. Dieses Grundprinzip der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik dürfe nicht in Zweifel gezogen werden. “Wir hoffen daher, dass die zukünftige Koalition ein klares Bekenntnis dafür ablegt, dass der Einsatz für Israels Sicherheit ein zentraler Grundstein der deutschen Demokratie bleibt.” Dies sollte auch im Koalitionsvertrag prominent zum Ausdruck kommen. Zugleich plädierte das AJC für die Einrichtung eines Antisemitismus-Beauftragten im Kanzleramt.