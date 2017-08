CDU startet Briefwählerkampagne - Seit Montag Stimmabgabe

Berlin (Reuters) - Die CDU hat am Montag im Bundestagswahlkampf erstmals eine eigene Kampagne mit Plakaten und Spots gestartet, die nur auf Briefwähler zieht.

Als Begründung verwies CDU-Generalsekretär Peter Tauber darauf, dass bereits 2013 fast ein Viertel der Wähler ihre Stimme vor dem Wahltag abgegeben hatte. "Wir rechnen damit, dass dieser Anteil sogar noch einmal steigen wird", sagte Tauber in Berlin. Seit Montag können Wahlberechtigte ihre Stimme für die Bundestagswahl am 24. September in geöffneten Wahllokalen in ihrem Kommunen abgeben.

Auch die anderen Parteien haben angekündigt, wegen der steigenden Zahl an Briefwählern diesmal ihre Aktivitäten wie den Haustürwahlkampf bereits früher als 2013 zu beginnen.