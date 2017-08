HINTERGRUND-Auch mit Grimasse - Wie die CDU mit Merkel wirbt

The party Christian Democratic Union (CDU) presents a new posters for the upcoming election campaign with a headshot of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, Germany August 7, 2017.

Berlin (Reuters) - In den vergangenen Wochen kritisierten SPD und Opposition die Union vor allem in zwei Punkten: Zum einen schiebe die CDU statt Inhalten vor allem Kanzlerin Angela Merkel nach vorne.

Außerdem verweigere sich die Partei generell einem Wahlkampf. Das trieb SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sogar zu der umstrittenen Aussage, dass Merkel einen "Anschlag auf die Demokratie" verübe. Als CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag die erste Welle der Großplakate der CDU und Werbebroschüren vorstellte, dürften sich die politischen Gegner bestätigt gefühlt haben: Zwar kündigte er ein langsam anziehendes Wahlkampftempo an, bei dem Merkel ab kommender Woche mit einer Serie von Auftritten startet. Aber im Konrad-Adenauer-Haus lag auch ein an alle Kreisverbände verteiltes Plakat aus: "Jetzt den Sommer genießen und im Herbst die richtige Wahl treffen", heißt es darauf. Zu sehen ist eine träumende junge Frau auf einer Wiese.

In einer ersten Auflage mit einer Million Exemplare wird eine ganz auf die CDU-Vorsitzende zugeschnittene Broschüre unter das Wahlvolk gebracht. Darin menschelt es kräftig, um die nach zwölf Jahren Amtszeit ein viertes Mal antretende Merkel zu präsentieren. Dazu gibt es ein Unionskonzept, in dem die CDU-Chefin in der Wahlkampfzeit bis zum 24. September auch von ihrer persönlichen Seite gezeigt werden soll, weil ihre in der Flüchtlingskrise eingebrochenen Zustimmungswerte nun wieder stabil sind - und als das größte Plus in der Auseinandersetzung mit der SPD gesehen werden. Daran ändert auch nichts, dass in der Union auf das Wahlprogramm und inhaltliche Botschaften wie Familienförderung oder Steuerentlastungen verwiesen wird.

Dabei hatte Merkel 2016 selbst betont, dass ein "Sie kennen mich"-Wahlkampf diesmal nicht infrage komme. Doch nun ähnelt die Strategie stark dem ganz auf sie zugeschnittenen Wahlkampf vor vier Jahren. Damals sorgte etwa ein übergroßes Plakat mit der Merkel-Raute am Berliner Hauptbahnhof für Aufsehen. Diesmal hüllen sich die Macher der Werbematerialen zwar über die Fotoauswahl in Schweigen. Aber die Absicht der Hamburger Agentur Jung von Matt ist auch so überdeutlich: Ein Potpourri von Merkel-Fotos und -Aussagen soll wieder einen "Sie kennen mich"-Effekt erzeugen - allerdings ergänzt mit dem Bemühen, nicht zu glatt zu wirken. Also wird Merkel mal mit sechs verschiedenen, nicht immer vorteilhaften Brillen gezeigt, die sie etwa bei Unternehmensbesuchen aufsetzte. Und sie wird auch grimassenschneidend dargestellt.

TRUMP GILT EHER ALS BELASTUNG

Zufällig ist in der Broschüre nichts - auch nicht, mit welchen internationalen Politikern Merkel zu sehen ist. Denn die Fotos transportieren politische Botschaften: Bereits im Wahlprogramm von CDU/CSU mit ihrer transatlantischen Tradition werden die USA zwar als sehr wichtiger Partner, aber nicht mehr als Freund bezeichnet. In der 18-seitigen Broschüre muss man sich trotz einer Bilderflut Mühe geben, um US-Präsident Donald Trump nur ein einziges Mal zu entdecken - am Bildrand auf dem G20-Gruppenfoto. Denn die Kontakte zu Trump gelten in der Union nicht gerade als Wahlkampftrumpf, sondern eher als Belastung. Transatlantisch gibt sich Merkel trotzdem, aber mit einem großen Foto neben einem lächelnden kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau. Daneben steht ein handschriftlicher Satz Merkels: "Auf Deutschland kann man sich auch in diesen Zeiten verlassen." Der Leser soll selbst zum Schluss kommen, auf wen man sich aus Merkels Sicht zurzeit nicht verlassen kann.

Und wohl noch nie ist ein französischer Präsident in einer Wahlkampf-Selbstdarstellung so hofiert worden wie diesmal Emmanuel Macron: Er ist auf den 18 Seiten viermal zu sehen, immer in einem freundlichen Kontext, teilweise mit EU-Flaggen drapiert. Wie Merkel zu ihm steht oder wie sie zumindest im Interesse der engen deutsch-französischen Freundschaft gesehen werden will, zeigt sie auf Seite 14: Die größte Fotografie der Seite zeigt, wie Merkel dem Staatschef mit geschlossenen Augen in Erwartung eines Küsschens das Gesicht zuwendet.

Eines allerdings fehlt in der Broschüre: ein klar erkennbares Foto zum Flüchtlingsthema, das Merkels dritte Amtszeit erheblich geprägt hatte.