Weil will mit allen Parteien außer AfD Koalitionen sondieren

Hannover (Reuters) - Die SPD will alle im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien außer der AfD zu Sondierungen über eine Regierungsbildung einladen.

Free Democratic Party FDP leader Wolfgang Kubicki attends news conference in Berlin, Germany, September 25, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonntag in Hannover an. Auf dieser Grundlage werde dann schnell eine “starke und handlungsfähige Landesregierung” gebildet. “Ich möchte jetzt erst einmal das Wahlergebnis abwarten”, sagte er zu Fragen nach Bündnis-Vorlieben. Am Montag würden dann die SPD-Gremien das weitere Vorgehen beraten.