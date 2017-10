STICHWORT-Ziele der Parteien bei der Finanzmarktregulierung

(Reuters) - In den Programmen der großen Parteien zur Bundestagswahl steht eine Gruppe von Finanzmarktakteuren offenbar unter Artenschutz: Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Egal ob FDP, Grüne, SPD oder Linke: Sie alle wollen kleinere Banken nicht mehr so streng regulieren wie weltweit vernetzte Finanzinstitute. Überraschend beliebt ist auch die Forderung nach der auf EU-Ebene seit Jahren ergebnislos verhandelten Finanztransaktionssteuer, gegen die sich nur die FDP ausspricht.

Abgesehen von diesen beiden Aspekten gehen die Forderungen und Ideen der Parteien zur Finanzmarktregulierung aber teilweise deutlich auseinander, wie eine Übersicht zeigt:

UNION:

CDU und CSU sparen das Thema Banken in ihrem Wahlprogramm komplett aus und erwähnen die Regulierung der Finanzmärkte nur in Verbindung mit der Börsensteuer, an der sie festhalten. Voraussetzung sei aber, dass keine Wettbewerbsnachteile für Deutschland entstehen. Die Euro-Zone soll vertieft und der Euro-Rettungsschirm ESM zu einem Währungsfonds umgebaut werden. Eine Vergemeinschaftung von Schulden, wie sie die Linke fordert, schließt die Union weiter aus. Wie alle anderen Parteien, die Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben, schreibt sich die Union den Kampf gegen Steuerflucht und -vermeidung von Großkonzernen auf die Fahnen.

SPD:

Die Sozialdemokraten nehmen in ihrem Wahlprogramm Banken und andere Akteure unter der Überschrift “Klare Regeln für die Finanzwirtschaft” ins Visier. Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken sollen dabei aber milder beaufsichtigt werden als große Institute. Hedgefonds und “andere Schattenbanken” sollen dagegen strengerer Regulierung und strengeren Eigenkapitalanforderungen unterliegen. Im Derivatehandel fordert die SPD die seit der Finanzkrise diskutierten Mindesthaltefristen zur Begrenzung des Hochfrequenzhandels. Die SPD will sich zudem für die Einführung der Börsensteuer einsetzen. Fintechs sollen unterstützt werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Geht es nach den Grünen, sollen Provisionen bei Beratungen von Banken genauso gedeckelt werden wie Überziehungszinsen von Konten. Die Finanzmärkte will die Partei besser mit einfacheren, aber härteren Regeln regulieren. Für kleine Geldhäuser soll der bürokratische Aufwand aber geringer werden. Für Banken soll es wie für den Staat eine Art Schuldenbremse geben. Mittelfristig streben die Grünen bei Banken eine Verschuldungsquote (Leverage Ratio) von zehn Prozent des gesamten Geschäftsvolumens an.

Schattenbanken sollen unter verschärfter Beobachtung stehen. Schädliche oder intransparente Finanzprodukte wollen die Grünen verbieten. Wie die SPD sind die Grünen für ein Trennbankensystem sowie für die stärkere Kontrolle von Fusionen, um Großbanken zu verhindern, die für die Stabilität des Gesamtsystems (“too big to fail”) gefährlich werden könnten.

Auch gut bezahlten Bankmanagern wollen die Grünen auf die Finger klopfen. Deren Vergütungen sollen von ihrem jeweiligen Arbeitgeber nur noch bis 500.000 Euro als Betriebsausgabe von der Steuer absetzbar sein. Für Superreiche soll zudem die Vermögenssteuer greifen.

DIE LINKE:

Die Linke will Großbanken entmachten und verstaatlichen. Auch die private Rentenvorsorge soll zurückgenommen werden, weil die Finanzmärkte mit den Rücklagen spekulierten. Im Wahlprogramm heißt es zudem: “Die Basis eines neuen Finanzsektors sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken.” Die Vormacht der US-Ratingagenturen will die Linke durch eine öffentliche Agentur in der EU brechen. Schattenbanken, Derivate, Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften will die Partei verbieten. Dispo-Zinsen sollen auf fünf Prozentpunkte über dem Notenbankzins begrenzt werden.

FDP:

Die Liberalen konzentrieren sich bei ihren Vorschlägen für die Finanzindustrie eher auf das Aufstellen von Stoppschildern in der EU. So kritisiert die FDP scharf das dritte Hilfspaket für Griechenland und will Austritte aus der Euro-Zone ermöglichen. Die Ausleihkapazität des Euro-Rettungsschirms ESM soll kontinuierlich zurückgefahren werden.

Das Risiko von Staatsanleihen in Bankbilanzen wollen die Liberalen nicht mehr mit Null ansetzen und sind damit auf einer Linie etwa mit der Bundesbank. Wie SPD, Grüne und Linke will die FDP eine differenzierte Bankenregulierung, bei der kleine und mittelgroße Institute entlastet werden.

ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND:

Die AfD will den schrittweisen Austritt Deutschlands aus der Euro-Zone und die Befugnisse der EZB beschränken. Auch der EU-Bankenunion soll Deutschland nicht mehr angehören.