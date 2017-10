HINTERGRUND-Grüne heben Hürden für Jamaika-Koalition an

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Bundestagswahl üben sich die Grünen in einem schwierigen Spagat.

The top candidates of The Greens, Katrin Goering-Eckardt (R) and Cem Oezdemir, campaign in Berlin, Germany August 14, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Ihr kleiner Parteitag verband am Sonntag in seinem Wahlaufruf den erklärten Willen mitzuregieren mit massiver Kritik an der FDP. Dabei ist die einzig realistische Regierungsoption nach Umfragen ein Jamaika-Bündnis, bei dem sich die Grünen ausgerechnet mit der FDP an den Kabinetts-Tisch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzen müssten. Die beiden Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sagen seit Tagen in jedes Mikrofon, für die Realisierbarkeit eines schwarz-gelb-grünen Bündnisses fehle ihnen die Fantasie.

Trotzdem wurde am Sonntag beim sogenannten Länderrat im Berliner Gasometer kein grün-gelbes Porzellan zerschlagen. Die an der FDP geäußerte Kritik war sachlich, große Differenzen wurden etwa beim Klimaschutz oder der Sozialpolitik angeprangert. Aber scharfe Angriffe wie noch vor Jahren blieben aus, als Grüne die FDP regelmäßig als Lobbyistentruppe für Besserverdienende schmähte. Auch auf persönlicher Ebene scheint man sich bei allen zur Schau getragenen Meinungsunterschieden angenähert zu haben. Özdemir und FDP-Chef Christian Lindner waren beim TV-Duell der fünf Spitzenkandidaten der kleinen Parteien per Du, es menschelte spürbar.

WACHSENDE KRITIK IM LINKEN FLÜGEL

Im Ergebnis hat jedoch der Parteitag am Sonntag die selbstauferlegten Hürden der Grünen für ein Jamaika-Bündnis angehoben. Bevor es zu einer Koalition mit Union und FDP kommen könnte, müssten dies zudem ein Parteitag und die Mitglieder per Befragung abnicken. Die Widerstände gegen Jamaika sind aber im linken Flügel groß. In der traditionell wirtschaftsfreundlichen FDP sehen viele einen politischen Gegner, der die eigenen Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit diametral entgegengesetzt ist.

Bislang hält der linke Flügel still, um den Wahlkampf nicht zu gefährden. Aber hinter den Kulissen ist der Unmut über den Realo Özdemir gewachsen. Es geht dabei nicht nur um den Umgang mit der FDP. Auch die Annäherung an die Union verfolgt mancher skeptisch. Eine führende Linke ärgert sich etwa über einen Tweet der Grünen Geschäftsstelle, in dem Özdemir sagt: “Der Unterschied zwischen Union und Grünen in einem Wort: Klimaschutz.” Kein Wort über soziale Ziele, moniert sie.

Özdemir und Göring-Eckardt werden die Grünen nur für ein Jamaika-Bündnis gewinnen können, wenn sie der Partei substanzielle Fortschritte etwa beim Klimaschutz präsentieren können, sollte es zu Sondierungen beziehungsweise Koalitionsverhandlungen kommen. Ob die Grünen dies jedoch als voraussichtlich kleinste Partei im Dreierbündnis herausschlagen können, ist fraglich.

WÄHREND MÖGLICHER SONDIERUNGEN KEINE PERSONALDEBATTEN

Für Özdemir und Göring-Eckardt geht es um viel. Als Spitzenkandidaten sind sie verantwortlich für einen Wahlkampf, in dem die Grünen nie richtig punkten konnten. Eigentlich sollte ihre Urwahl zu Spitzenkandidaten den Aufbruch zu besseren Umfragewerten markieren. Aber kurz danach wurde Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten ausgerufen und viele Grünen-Wähler wanderten zu den Sozialdemokraten ab. Mittlerweile ist der SPD-Höhenflug vorbei, aber die Wähler sind nicht zu den Grünen zurückgekommen.

Mit dem Hauptthema Klimaschutz scheinen Özdemir und Göring-Eckardt jetzt auf die grüne Kernwählerschaft zu setzen. Nach Meinung von Politologen oder Meinungsforschern interessiert sich die breite Masse der Wähler aber viel mehr für andere Themen, etwa Flüchtlingspolitik.

Die politische Zukunft der beiden wird sich nach Angaben aus der Partei daran entscheiden, ob die Grünen unterhalb oder oberhalb des als Niederlage bewerteten Wahlergebnisses 2013 von 8,4 Prozent abschneiden. Einigkeit besteht allerdings in der Frage, jede Personaldebatte zu unterlassen, solange ein Regierungsbündnis sondiert wird.