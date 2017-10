Wahlbeteiligung um 14.00 Uhr etwas niedriger als vor vier Jahren

Berlin (Reuters) - Bei der Bundestagswahl zeichnet sich eine etwas schwächere Beteiligung als vor vier Jahren ab.

People vote in the general election (Bundestagswahl) in Munich, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Bis 14.00 Uhr gaben am Sonntag nach Angaben des Büros von Bundeswahlleiter Dieter Sarreither 41,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2013 lag sie zu diesem Zeitpunkt bei 41,4 Prozent. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Die Parteien hatten sich bis zur letzten Minute bemüht, noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich zu mobilisieren. Bei der Bundestagswahl 2013 war mit 71,5 Prozent eine Wahlbeteiligung erzielt worden, die nur minimal über dem Allzeittief von 70,8 Prozent aus dem Jahre 2009 gelegen hatte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel gab am frühren Nachmittag, zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer, in Berlin ihre Stimme ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier votierte am späten Vormittag ebenfalls in der Bundeshauptstadt. Dagegen hatte sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schon am Morgen mit Ehefrau Inge in seiner Heimatstadt Würselen ins Wahllokal begeben.

Wahlberechtigt sind rund 61,5 Millionen Bundesbürger. Sie können unter bundesweit 42 Parteien und 4828 Bewerbern auswählen. Nach den Umfragen dürfte die Union erneut mit Abstand stärkste Kraft werden. In Berlin sind die Bürger zudem zu einem Volksentscheid über die Offenhaltung des Flughafens Tegel aufgerufen.