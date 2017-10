Merkel will Löhne in Pflegeberufen zur Chefsache machen

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel will nach eigenen Worten gegen den Lohnunterschied in Pflegeberufen in Ost- und Westdeutschland angehen.

An election campaign poster for the upcoming general elections of the Christian Democratic Union party (CDU) with a headshot of German Chancellor Angela Merkel is displayed in Wustermark near Berlin, Germany, September 20, 2017. REUTERS/Stefanie Loos

“Das geht inzwischen zwischen den neuen Ländern und den südlichen alten Ländern wahnsinnig auseinander”, sagte die CDU-Chefin am Donnerstag im MDR während einer Fragerunde mit Radiohörern. “Das wird gravierende Folgen haben, weil dann die jungen Menschen natürlich dort hingehen, wo besser bezahlt wird. Und das wird wiederum in den Regionen in den neuen Ländern, wo gerade so viele Ältere wohnen, dramatische Konsequenzen haben.”

Merkel kündigte an, mit den Ministerpräsidenten und den Gesundheitsministern über das Problem zu reden. Zwar seien die Löhne Sache der Tarifpartner. “Aber wir müssen dann vielleicht noch einmal Mindeststandards setzen, dass der Unterschied nicht gravierend groß werden kann.” Sie bekräftigte, Ziel der CDU seien gleiche Lebensbedingungen in Ost und West. “Und da muss ich mich noch einmal darum kümmern.” In den vergangenen Tagen waren Defizite in der Pflege zeitweise zum Schwerpunkt im Wahlkampf geworden.