SZENE-Merkel übt vor der Wahl die Wiederbelebung

Berlin/Greifswald (Reuters) - Angela Merkel macht keinen politischen Scherz.

Christian Democratic Union CDU party leader and German Chancellor Angela Merkel gestures after winning the German general election (Bundestagswahl) in Berlin, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Aber als die Kanzlerin am Samstagmorgen auf der Bühne in Greifswald niederkniet, ist es schwer, nicht an die Bundestagswahl am Sonntag zu denken. Denn Merkel übt an einer weißen Puppe die Wiederbelebung - ausgerechnet die CDU-Vorsitzende, der in drei Legislaturperioden vorgeworfen wurde, sie schwäche ihre Koalitionspartner regelmäßig ein ums andere Mal. Im Hintergrund läuft das Lied “Stayin’ Alive” von den Bee Gees.

“Hier vor der internationalen Presse müsste ich besser trainiert sein. Aber ich mach es mal”, sagt Merkel, die sich für die Reanimationsübungen des Deutschen Roten Kreuzes und der Uni Greifwald eine rote Weste über den gelben Blazer gezogen hat. Die CDU-Chefin kämpft hier nicht nur als Kanzlerin, sondern auch als Bundestagsabgeordnete im hohen Nordosten um die Wiederwahl. Da ist dieser Termin innerhalb der “Woche der Wiederbelebung”, die das Bundesministerium für Gesundheit organisiert, auch am Tag vor der Wahl willkommen.

Und Merkel weiß, dass es jenseits der netten Fotos um ein ernstes Thema geht - gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Denn ihr eigener Wahlkreis gehört zu den größten und am dünnsten besiedelten in ganz Deutschland. Folglich kann es dauern, bis nach einem Kreislaufstillstand der Arzt kommt. Das DRK organisiert solche Reanimationsübungen deshalb an vielen Orten im Land, um möglichst viele Bürger zur ersten Hilfe zu ermutigen, falls nötig. Deshalb spricht Merkel auch einen Landtagsabgeordneten im Publikum an, den sie entdeckt und einige junge Frauen, die bloß im Takt der Musik wippen statt ebenfalls zu üben. “Man weiß nie, was einem passiert im Leben”, mahnt sie. Aber immerhin knien vor ihr auf dem Marktplatz tatsächlich mehr als 500 Greifswalder, die alle an Puppen pumpen und die Reanimation üben.

Bevor Merkel zum nächsten Termin im Wahlkreis fährt, erhält sie noch einen Tipp, wie zumindest bei den Puppen der Erfolg gemessen wird. “Es muss und darf knacken. Dann ist die Wiederbelebung richtig”, sagte der Moderator. Abhängig vom Wahlergebnis am Sonntag lässt sich dieser Hinweis vielleicht auch noch in denkbaren Koalitionsgesprächen verwenden.