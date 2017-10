Netanjahu zeigt sich besorgt über Antisemitismus in Deutschland

Jerusalem (Reuters) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich nach der Bundestagswahl besorgt über Antisemitismus in Deutschland geäußert.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu opens the weekly cabinet meeting at his Jerusalem office September 26, 2017. REUTERS/Gali Tibbon/Pool

In einer am Dienstag von seinem Büro veröffentlichten Erklärung wurde auf “die Zunahme von Antisemitismus in den vergangenen Jahren unter rechten und linken politischen Elementen sowie islamischen Elementen” verwiesen. Konkrete Namen von politische Parteien nannte Netanjahu nicht. In der Erklärung wurde die zukünftige Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgerufen, die “Kräfte in Deutschland zu stärken, die historische Verantwortung übernehmen”. Der Ministerpräsident habe der Kanzlerin per Telefon zu ihrem Wahlsieg gratuliert.