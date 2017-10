CSU schreibt die SPD als Regierungspartner noch nicht ab

Berlin (Reuters) - Die CSU hofft nach den massiven Verlusten der beiden großen Parteien bei der Bundestagswahl darauf, die SPD trotz gegenteiliger Äußerungen noch als Regierungspartner gewinnen zu können.

Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann, as representative of the Bavarian CSU, German Chancellor Angela Merkel, head of the Christian Democratic Party CDU, FDP head Christian Lindner, and Merkel's challenger Martin Schulz, head of the Social Democratic Party SPD, from left, attend a TV chat show in Berlin, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Gero Breloer/POOL

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer warf am Montag im ZDF-Morgenmagazin den Sozialdemokraten eine Position vor, in der die Partei vor das Land gesetzt werde. Das könne nicht zum Erfolg führen. “Jetzt warten sie mal ab”, sagte er. “Die SPD in der ersten Dramatik des rekordniedrigen Ergebnisses hat natürlich so reagiert”. Die Unionsparteien müssten nun mit der FDP, den Grünen, aber eben auch mit der SPD eine Gesprächsebene finden. “Protest ist ja keine Version, wie man das Land in Zukunft führt”, sagte Scheuer an die Adresse der SPD. Nun müssten sich alle etablierten Parteien zusammen darum bemühen, Regierungsfähigkeit herzustellen.

Scheuer hält es darüber hinaus für eine vorrangige Aufgabe, nach dem Wahlerfolg der AfD nun die offene “rechte Flanke” in der politischen Landschaft zu schließen. Dies wäre der erste Schutzwall gegen Rechtsradikale. Wenn es nicht gelinge, jetzt eine Regierung zu bilden, werde das den Protest noch einmal verstärken. Die CSU will aber auch ihre Forderung nach einer Obergrenze für den Flüchtlingszuzug wieder in den Vordergrund der Auseinandersetzung rücken. “Ja klar”, antwortete er auf eine entsprechende Frage.