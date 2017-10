Schulz lobt "einzigartige" Wahlkampfleistung Weils

Berlin (Reuters) - SPD-Bundeschef Martin Schulz hat dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil zum Wahlerfolg gratuliert.

Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz reacts following first exit polls for the Lower Saxony state elections in Berlin, Germany October 15, 2017. REUTERS/Stefanie Loos

“Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD, ein großartiger Erfolg für Stephan Weil”, sagte er am Sonntagabend. “Stephan, was Du in den letzten Wochen geleistet hast, was die Genossinnen und Genossen in Niedersachsen in den letzten drei Wochen geleistet haben, ist einzigartig in der Wahlkampfgeschichte der Bundesrepublik Deutschland.” Auch die Bundes-SPD freue sich sehr über den Erfolg in Niedersachsen. “Wir sind alle nicht nur dankbar, wir sind stolz und sehr froh am heutigen Abend über diesen großen Erfolg für die SPD in Niedersachsen und auch für uns hier.”