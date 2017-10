Schulz - SPD bleibt Bollwerk der Demokratie

Berlin (Reuters) - SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hat eine historische Wahlniederlage für die SPD eingeräumt und das Erstarken der AfD als Zäsur in der bundesdeutschen Geschichte bezeichnet.

Social Democratic Party (SPD) leader and top candidate Martin Schulz reacts after first exit polls of the general election (Bundestagswahl) in Berlin, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Michael Dalder

“Heute ist ein schwerer und bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Nach unserem Kernland NRW haben wir auch die Bundestagswahl verloren”, sagte Schulz am Sonntag vor Anhängern in Berlin. Die Aufnahme von einer Million Flüchtlinge in Deutschland spalte die Bevölkerung. Auch der SPD sei es nicht gelungen, einen Teil ihrer Wählerschaft von den Werten des Gemeinsinns und der Toleranz zu überzeugen.

Schulz kündigte einen klaren Kurs gegen die AfD an, mit der erstmals eine rechtsextreme Partei in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehe. “Die SPD wird für ihre Werte und Prinzipien des Gemeinsinns, der Toleranz und des Respekts in der nächsten Wahlperiode kämpfen.” Für die Sozialdemokratie gelte: “Wir werden unseren Kampf für Demokratie, Toleranz und Respekt weiterführen. Wir sind das Bollwerk der Demokratie.”