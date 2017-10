SPD will im Wahl-Endspurt verstärkt gegen AfD Position beziehen

Berlin (Reuters) - Die SPD will im Schlussspurt des Wahlkampfes verstärkt gegen einen Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag mobilisieren.

Germany's Social Democratic Party (SPD) candidate for chancellor Martin Schulz gestures as he speaks during an election rally in Munich, Germany, September 14, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

“Wir sprechen nicht mehr von Rechtspopulisten. Wir haben es mit handfesten Rechtsextremisten zu tun”, sagte Generalsekretär Hubertus Heil am Montag in Berlin unter Verweis auf Äußerungen von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland. Daher werde die Auseinandersetzung in dieser Woche auch um die Frage gehen, “ob Rechtsextremisten sich im Deutschen Bundestag, im ehemaligen Reichstagsgebäude, festsetzen können”.

Heil sagte, die AfD sei keine Alternative für Deutschland. “Sie ist nicht für etwas, sie ist meistens gegen etwas. Und sie ist nicht in der Lage, unserem Land das zu geben, was es braucht, nämlich eine sichere Zukunft.” Zwar gebe es für die AfD keine Möglichkeit, in Regierungsverantwortung zu kommen. Doch allein wenn sie sich in großer Stärke im Parlament festsetze, führe dies dazu, “dass das Gift der Spaltung und des Hasses eine Bühne im Deutschen Bundestag” bekomme. Die Sozialdemokraten kämpften daher dafür, dass Rechtsextremisten draußen blieben oder nicht stark würden. Umfragen sehen die AfD deutlich über der Fünf-Prozent-Marke.