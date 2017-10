HINTERGRUND-Was die neue Regierung wirtschaftspolitisch leisten muss

Berlin (Reuters) - Das “Goldene Jahrzehnt” der deutschen Wirtschaft neigt sich dem Ende zu.

Seit 2010 wächst Europas größte Volkswirtschaft ununterbrochen - und wird es nach einer Prognose führender Forschungsinstitute auch in den kommenden Jahren tun. Allerdings steigt die Gefahr, dass Deutschland künftig kleinere Brötchen backen muss. “Meine große Sorge ist, dass die aktuellen Erfolge träge machen”, warnt der Präsident des Berliner Instituts DIW, Marcel Fratzscher. Ob sinkende Beschäftigung, alternde Gesellschaft oder digitaler Wandel - stellt die künftige Bundesregierung nicht die richtigen Weichen, droht auf das goldene ein bleiernes Jahrzehnt zu folgen.

BESCHÄFTIGUNG

- Das Problem: Geburtenstarke Jahrgänge nähern sich allmählich dem Rentenalter an, weniger junge Frauen und Männer rücken nach. Dadurch sinkt nach einer Prognose des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2035 um 2,7 Millionen. Es drohen weniger Wachstum und sinkende Steuereinnahmen.

- Was Experten raten: Eine an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orientierte Zuwanderungspolitik könnte die Folgen des demografischen Wandels mildern. “Wir müssen stärker dafür werben, dass mehr Talente aus dem Ausland zu uns in Ausbildung und Beschäftigung kommen”, fordert Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer. Die Neueinstellung ausländischer Mitarbeiter könnte über ein Einwanderungsgesetz erleichtert werden. Auch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen könnte die Probleme dämpfen. Die OECD schlägt hier neben einer besseren Kinderbetreuung vor, das Ehegattensplitting abzuschaffen, das Kritiker einen “Hausfrauenrabatt” nennen: Es lohnt umso mehr, je weniger ein Partner - in der Regel die Frau - arbeitet. Der Anreiz, zu arbeiten oder von Teil- in Vollzeit zu wechseln, wird dadurch gesenkt.

RENTEN

- Das Problem: Die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung dürften sich “mittel- bis langfristig spürbar verschlechtern”, fürchten die führenden Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten. Hauptgrund: weniger Beitragszahler müssen mehr Rentner finanzieren. Kommen heute zwei Beitragszahler auf einen Rentner, dürfte das Verhältnis 2030 bereits bei 1:1 liegen. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung, was längere Rentenzahlungen bedeutet. Maßnahmen wie die Ausweitung der Mütterrente oder die Rente ab 63 Jahren kosten zusätzlich Milliarden jährlich.

- Was Experten raten: Ökonomen empfehlen, die Bundeszuschüsse für die Rentenkasse kräftig anzuheben. Andernfalls droht eine Beitragsexplosion, die Arbeit in Deutschland teurer macht und damit Jobs kosten könnte. Höhere Beiträge würde vor allem die Bezieher niedriger Einkommen treffen, die zwar wenig Steuern, aber vergleichsweise hohe Sozialabgaben leisten müssen. Entlastet würden die Kassen auch durch eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Dieses könnte beispielsweise an die steigende Lebenserwartung angepasst werden.

DIGITALISIERUNG

- Das Problem: Die Wirtschaft steht vor erheblichen Umbrüchen: Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Industrie 4.0. Deutschland ist dafür laut Experten vergleichsweise schlecht gerüstet. Im jüngsten Vergleich des Schweizer World Competitiveness Center ist Deutschland bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit von Rang 15 auf 17 zurückgefallen. Ein Beispiel für den Rückstand ist die Verfügbarkeit von Glasfasernetzen. Nur sieben Prozent der deutschen Haushalte steht die schnelle Datenautobahn zur Verfügung, wie eine Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung herausfand. In Estland profitieren bereits 73 Prozent davon, in Schweden 56, in Spanien 53 und in der Schweiz 27 Prozent.

- Was Experten raten: Das Karlsruher Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung plädiert neben digitaler Bildung für eine Koordinierung beim Ausbau schneller Internetleitungen, die als immer wichtiger werdender Standortfaktor gelten. Der Staat müsste dazu Telekom-Dienstleister und Netzbetreiber an einen Tisch bringen, um Doppelverlegungen zu vermeiden und alle Regionen mit Glasfaser zu erschließen. Dabei könnten Länder, Kommunen und städtische Versorgungsbetriebe eingebunden werden. Auch soll sich Deutschland ambitionierte Ziele setzen, wie Experten fordern. Während die Europäische Union bis 2020 nur jeden zweiten Verbraucher mit schnellen Leitungen von 100 Megabit pro Sekunde versorgen will, hat sich Deutschland nur 50 Mbit/s vorgenommen.

BILDUNG

- Das Problem: Der Schlüssel für eine erfolgreiche Wirtschaft ist Bildung. Das gilt umso mehr in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft. Einer Studie der Caritas zufolge ist der Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss zuletzt aber wieder gestiegen: Jeder 17. Jugendliche beendete 2015 die Schule ohne Abschluss, insgesamt 47.435 Jugendliche. Neuen Studien zufolge werden Grundschüler immer schlechter, besonders in Mathematik und Deutsch. Auch fehlen Tausende Lehrer.

- Was Experten raten: DIW-Chef Fratzscher plädiert für höhere Investitionen in frühkindliche Bildung. Jeder dort investierte Euro werfe eine bis zu drei Mal so hohe Rendite ab wie Investitionen an Universitäten. Die Bertelsmann-Stiftung sieht einen zusätzlichen Bedarf von mehr als 100.000 vollzeitbeschäftigten Fachkräften in den Kitas und 4,9 Milliarden Euro jährlich. Durch steigende Geburtenzahlen und einer zunehmenden Anzahl an Kindern mit Fluchterfahrungen sieht sie noch weiteren Bedarf. Das IW-Institut plädiert für zusätzliche Bildungsausgaben von zwölf Milliarden Euro pro Jahr, um Flüchtlinge besser zu integrieren, Ganztagsschulen zu fördern und zusätzliche Kapazitäten für Studierende aus dem Ausland zu schaffen.