Kramp-Karrenbauer - Es gibt keinen Rechtsruck der CDU

Christian Democratic Union (CDU) leader Annegret Kramp-Karrenbauer addresses the media following a CDU/CSU senior party leaders meeting in Berlin,, Germany, March 25, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verwahrt sich gegen den Eindruck, die Partei sei in ihrer bisherigen Amtszeit nach rechts gerückt.

Während sie am Montag die Junge Union in Schutz nahm, kritisierte Kramp-Karrenbauer die rechtskonservative Gruppierung Werteunion. “Jeder in der CDU steht für Werte. Dafür braucht man keine eigene Union.” Es habe nichts mit einer “bürgerlichen Haltung” zu tun, wenn man im Wahlkampf keinen Beitrag leiste, aber ständige Kritik an der eigenen Partei übe, sagte sie mit Blick auf Forderungen der Werteunion, Kanzlerin Angela Merkel müsse abtreten. In der CDU hatte eine interne Wahlanalyse für Aufregung gesorgt, in der von einem “vermeintlichen” Rechtsruck bei der JU die Rede ist. Außerdem heißt es darin, dass “die medial sehr präsente, sogenannte Werteunion ... zu einer deutlichen Abkehr unter 30-jähriger Wählerinnen und Wähler” geführt habe.

Auch sie selbst habe Fehler gemacht, aber in den Gremiensitzungen einen “ganz massiven Rückenwind” für die Aufarbeitung bekommen, sagte Kramp-Karrenbauer. Die CDU wolle auf der Klausurtagung am 2. und 3. Juni nicht nur über das schlechte Abschneiden bei der Europawahl reden, sondern auch die Neuaufstellung in der großen Koalition besprechen. Letztlich zielten alle Reformen darauf, dass die Union Ende 2020 organisatorisch und inhaltlich neu aufgestellt sei, kündigte die CDU-Chefin an. Dann solle auch über die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl 2021 entschieden werden. Kramp-Karrenbauer machte deutlich, dass sie von einer Fortführung der großen Koalition mit der SPD ausgeht.