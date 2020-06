Umfrage - CSU würde derzeit die absolute Mehrheit in Bayern erreichen

Christian Social Union (CSU) logo is pictured in Munich, Germany July 1, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Augsburg (Reuters) - Fast jeder zweite Wähler in Bayern würde sein Kreuz aktuell bei der CSU machen.

Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 49,1 Prozent der Stimmen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die “Augsburger Allgemeine” (Dienstagausgabe). Größter Verlierer sind die Grünen. Sie büßen in der Umfrage 3,3 Prozentpunkte ein und landen bei 16,3 Prozent. Ebenfalls schwächer zeigen sich die AfD mit 7,1 (-1,5) und Söders Koalitionspartner, die Freien Wähler, mit 6,9 Prozent (-1,2). 8,9 Prozent (-0,4) würden sich derzeit für die SPD entscheiden. Den Einzug in den Landtag verpassen würden FDP und Linke. Beide kommen in der Umfrage auf 3,5 Prozent der Stimmen.