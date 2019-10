Waschanlagenbauer WashTec schraubt Prognose zurück - Stellenabbau

A man washes a car in a car wash in London, Britain, December 22, 2018. REUTERS/Kevin Coombs

München (Reuters) - Der Augsburger Autowaschstraßen-Hersteller Washtec schraubt seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr weiter zurück.

Nun sei bei stabilen Umsätzen nur noch eine operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von neun statt von zehn Prozent zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. WashTec hatte seine Prognosen bereits im Juli zurücknehmen müssen: Ursprünglich sollten Umsatz (2018: 435 Millionen Euro) und Rendite (11,8 Prozent) jeweils deutlich steigen. Im vierten Quartal werde der Umsatz weniger stark anziehen als noch im Sommer erhofft. Die im SDax notierte Aktie drehte ins Minus.

“Die angekündigten Kosteneinsparungen sind angelaufen und zeigen erste Effekte”, erklärte das Unternehmen, das am Freitag Zahlen für das dritte Quartal vorlegen will. Unter anderem soll die Belegschaft um rund 60 auf 1820 (30. Juni: 1882) Mitarbeiter reduziert werden. Die dafür anfallenden Kosten seien in der Prognose noch nicht enthalten.