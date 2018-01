Bahnverkehr in NRW wegen Sturmtief Friederike komplett eingestellt

Düsseldorf (Reuters) - Das Sturmtief “Friederike” hat den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen (NRW) lahmgelegt.

Wie die DB Regio NRW am Donnerstagvormittag über Twitter mitteilte, wurde der Zugverkehr bis auf weiteres komplett eingestellt. Umgestürzte Bäume hatten zuvor bereits auf mehreren Strecken zu Behinderungen geführt.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn lief der Flugbetrieb nach Betreiberangaben zunächst ohne Einschränkungen. Allerdings seien insgesamt elf Flüge aus anderen Regionen vorsorglich annulliert worden, etwa aus München und Amsterdam. Zwei Langstreckenflüge von Köln/Bonn wurden nach Auskunft eines Sprechers um etwa drei Stunden verschoben. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol strich alle Flüge. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt lief der Betrieb dagegen störungsfrei, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport erklärte.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für NRW, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Wegen der nassen Böden nach den starken Regenfällen der vergangenen Wochen wurde vor umstürzenden Bäumen gewarnt. Schulen blieben zum Teil vorsorglich geschlossen.