Wintershall darf in Brasilien nach Öl und Gas suchen

Frankfurt (Reuters) - Die BASF-Tochter Wintershall steigt in den brasilianischen Markt ein.

Representative of Wintershall Holding company places an offer during Brazil's 15th round of oil fields auctions, in Rio de Janeiro, Brazil March 29, 2018. REUTERS/Pilar Olivares

Das Kasseler Unternehmen habe sieben Explorationslizenzen vor der Küste des südamerikanischen Landes erhalten, teilte Wintershall am Dienstag mit. Bei vier dieser Lizenzen wird Deutschlands größter Öl- und Gasproduzent alleiniger Betriebsführer sein. Bei den übrigen arbeitet Wintershall mit dem spanischen Ölkonzern Repsol sowie mit dem US-Energieriesen Chevron zusammen. Ab dem kommenden Jahr sollen erste Explorationstätigkeiten beginnen.

Bislang ist Wintershall in Südamerika nur in Argentinien vertreten und dort der viertgrößte Erdgasproduzent. “Zu unserem Wachstumskurs gehört es, dass wir auch in neuen Regionen aktiv sind, und Brasilien bietet großes Potenzial”, sagte Wintershall-Vorstandsmitglied Thilo Wieland, der unter anderem das Südamerika-Geschäft verantwortet. Die brasilianische Küste sei eine der vielversprechendsten Ölregionen der Welt. Die Nordhessen hatten im vergangenen Monat angekündigt, sich in Brasilien um Explorationslizenzen bewerben zu wollen. Wintershall kam nun in der 15. Lizensierungsrunde der brasilianischen Erdöl- und Gas-Agentur ANP zum Zuge, in der insgesamt 47 Lizenzen vergeben wurden.