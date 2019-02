Finanzaufsicht Bafin verbietet neue Leerverkäufe in Wirecard-Aktien

FILE PHOTO: A man walks past the Wirecard booth at the computer games fair Gamescom in Cologne, Germany, August 22, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin hat nach den jüngsten Kursturbulenzen bei Wirecard ein Verbot von neuen Leerverkäufen in Aktien des Zahlungsabwicklers ausgerufen.

Ab sofort ist es untersagt, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien von Wirecard einzugehen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das Verbot, mittels Leerverkäufe auf fallende Aktienkurse zu setzen, gelte bis zum 18. April. Die BaFin befürchtet durch die jüngsten Kursausschläge bei Wirecard in Folge von Medienberichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsabwickler “eine ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland”.

Die im Leitindex Dax enthaltene Wirecard-Aktie hatte in den vergangenen Tagen nach einer rasanten Talfahrt rund 40 Prozent ihre Marktkapitalisierung eingebüßt. “In der derzeitigen Situation besteht das Risiko, dass die Verunsicherung des Marktes zunimmt und sich zu einer generellen Marktverunsicherung ausweitet”, betonte die BaFin.

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle bei Wirecard sind Berichte der “Financial Times” (“FT”) über mögliche Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur. Der Finanzkonzern weist die Vorwürfe als haltlos zurück und kündigte rechtliche Schritte gegen die Zeitung an. In der Vergangenheit gab es wiederholt Vorwürfe gegen Wirecard, denen Aktienkurseinbrüche und Ermittlungen wegen Marktmanipulation folgten.

Wirecard mit Sitz in dem Münchner Vorort Aschheim wickelt für Firmenkunden in aller Welt Online-Zahlungen zwischen Verbrauchern, Händlern und Banken ab und kassiert dafür Gebühren. Der Konzern profitiert wie nur wenige andere von der weltweiten Verlagerung der Zahlungsströme ins Internet.

Im vorbörslichen Handel notierten die Wirecard-Aktien zu Wochenbeginn vier Prozent im Plus.