Wirecard will Umsatz bis 2025 auf mehr als 10 Mrd Euro steigern

Aschheim, 09. Okt (Reuters) - Der Zahlungsabwickler Wirecard hat seine bisherigen Wachstumsziele bestätigt und zudem bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben. Demnach sollen der Konzernumsatz auf mehr als zehn Milliarden Euro und das Betriebsergebnis (Ebitda) auf mehr als 3,3 Milliarden Euro zulegen, wie das jüngst in den Dax aufgestiegene Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Volumen der abgewickelten Transaktionen solle im Jahr 2025 auf mehr als 710 Milliarden Euro steigen. Wirecard bestätigte zugleich sein Ergebnisziel für das laufende Jahr und seine bisherige mittelfristige Prognose bis zum Jahr 2020. (Reporter: Jörn Poltz, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 7565 1236 oder 030 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles