Wirecard weist Vorwürfe der "FT" zurück

Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Wirecard hat die Vorwüfe der “Financial Times” über angebliche Bilanzfälschung zurückgewiesen. Der Artikel in der Zeitung sei “eine Zusammenstellung einer Reihe von falschen und irreführenden Behauptungen”, die vom Autor der Geschichte in anderen Artikeln zuvor aufgestellt und die bereits vollständig widerlegt worden seien, erklärte der Konzern am Dienstag.

Die “FT” hatte unter Berufung auf interne Dokumente von Wirecard geschrieben, dass der Dax-Konzern bei Auslandstöchtern in Dubai und Irland Umsatz und Gewinn künstlich aufgebläht habe und womöglich die eigenen Wirtschaftsprüfer hinters Licht geführt worden seien. (Reporter: Patricia Uhlig, Hakan Ersen, redigiert von Kathrin Jones. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)