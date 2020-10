Scholz kündigt zeitnah Gesetzentwürfe als Konsequenz aus Wirecard-Fall an

German Finance Minister Olaf Scholz attends a joint news conference with Justice Minister Christine Lambrecht in Berlin, Germany, October 7, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt zeitnah konkrete Gesetzesentwürfe als Konsequenz aus dem millirdenschweren Wirecard-Bilanzskandal an.

Das Kabinett habe den Aktionsplan dazu am Mittwoch erörtert, sagte Scholz in Berlin. Dieser sei zwischen dem Finanz- und Justizministerium (beide SPD) sowie dem Wirtschaftsministerium und dem Kanzleramt (beide CDU) abgestimmt. Die Gesetzentwürfe seien in den vergangenen Monaten bereits im Detail vorbereitet worden. “Wir sind fertig.”