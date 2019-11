Nach Grundrenten-Kompromiss streitet Groko über Unternehmenssteuern

German Finance Minister Olaf Scholz attends a eurozone finance ministers meeting in Brussels, Belgium November 7, 2019. REUTERS/Johanna Geron

Berlin (Reuters) - Nach dem Kompromiss zur Grundrente zeichnet sich in der großen Koalition Streit über eine Entlastungen der Wirtschaft in der Konjunkturflaute ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach am Dienstag auf dem deutschen Arbeitgebertag mit Blick auf eine Senkung der Unternehmenssteuern von “Handlungsbedarf”. Hintergrund sei, dass die Steuersenkungen für Firmen in den USA und Frankreich eine neue internationale Wettbewerbssituation geschaffen hätten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz warnte hingegen davor, sich auf einen Senkungswettlauf einzulassen. Die Wirtschaft stecke hierzulande nicht in einer Krise. Daher seien verfrühte staatliche Konjunkturimpulse “verschossenes Pulver”, sagte der Sozialdemokrat vor den Arbeitgebern.

“Wir sollten nicht auf große Senkungen hoffen, das ist nicht drin”, fügte er auch mit Blick auf die von Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) geforderte rasche Unternehmenssteuerreform an. Es sei allerdings sinnvoll, sich die unterschiedliche Behandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften anzuschauen: “Ich kann Ihnen sagen, wir gucken uns diese Dinge an”, sagte der SPD-Politiker an die Arbeitgeber gerichtet. Er finde es aber nicht richtig, jetzt zu versprechen, dass es Steuersatzsenkungen geben werde: Dafür sei es nicht die richtige Zeit: “Und es wäre auch die falsche Botschaft, wenn wir an den Zusammenhalt der Gesellschaft denken.”

“ZUKUNFTSPAKT” UND “AUFBRUCHSIGNAL”

Die deutschen Arbeitgeber fordern ihrerseits eine Entlastung der Wirtschaft. “Der Koalitionsvertrag gehört auf den Prüfstand. Alle noch geplanten bürokratischen und regulatorischen Einengungen der Bewegungsspielräume gehören auf Eis gelegt”, sagte Verbandschef Ingo Kramer. Insbesondere gehe es um beschleunigte Genehmigungsverfahren. Deutschland erlebe gerade eine Schwächephase der Konjunktur. “Das Auftragsbuch ist dünner geworden.” Es sei jetzt an der Zeit, einen Zukunftspakt zu schmieden und Deutschland endlich “wetterfest” zu machen, sagte Kramer.

Die anhaltende Krise der lange boomenden Industrie macht eine Rezession der gesamten Wirtschaft wahrscheinlicher. Viele Experten gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal zum zweiten Mal in Folge leicht geschrumpft ist. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer Rezession gesprochen. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am Donnerstag seine erste Schätzung zum BIP im Sommerquartal.

Altmaier dringt angesichts der Konjunkturschwäche auf erste Schritte zur Entlastung der Wirtschaft für das erste Halbjahr 2020, Voraussetzung sei jedoch, dass nach dem anstehenden SPD-Parteitag klar sei, dass die große Koalition halte. Politische Impulse seien angesichts der mauen Konjunktur nötig, betonte der CDU-Politiker: “Wir sollten nicht warten, bis aus einer wirtschaftlichen Verschnaufpause eine wirkliche Rezession wird.” Zu dem von ihm geforderten “Aufbruchsignal” der großen Koalition gehört neben einer Unternehmenssteuerreform auch eine gesetzliche Festlegung auf ein Auslaufen des Solidaritätszuschlags.

Dazu meldete sich auch die oppositionelle FDP mit eigenen Vorschlägen zu Wort: Die Liberalen sehen im Bundeshaushalt 2020 genügend Spielraum, um den Solidaritätszuschlag in der Einkommensteuer bereits im kommenden Jahr vollständig abzuschaffen. Union und SPD wollen dagegen den Solidarzuschlag erst 2021 und dann auch nur für kleine und mittlere Einkommen abschaffen. Über 90 Prozent der Steuerzahler sollen dadurch in einem Volumen von rund zehn Milliarden Euro entlastet werden. Der Bundestag soll dieses Kernvorhaben der großen Koalition am Donnerstag verabschieden.