Zwei Millionen neue Mitglieder bescheren Jobbörse Xing Rekordjahr

Frankfurt (Reuters) - Das Online-Karrierenetzwerk Xing hat dank zwei Millionen neuer Mitglieder ein Rekordjahr verzeichnet.

Der Umsatz sei 2017 um rund ein Viertel auf fast 188 Millionen Euro geklettert, teilte das im TecDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Das Betriebsergebnis stieg um 22 Prozent auf 58,4 Millionen Euro. Wegen Zukäufen legte der Überschuss nur um zehn Prozent auf knapp 26 Millionen Euro zu. Xing kündigte an, die Dividende um 23 Prozent auf nunmehr 1,68 Euro je Aktie anzuheben. Allerdings verzichtet Xing auf die Ausschüttung einer Sonderdividende wie in den beiden vorangegangenen Jahren. Die Aktie gab im frühen Handel um 1,5 Prozent nach.

Das im deutschsprachigen Raum aktive Netzwerk, das vor allem mit der US-Plattform LinkedIn von Microsoft konkurriert, zählt inzwischen 13,4 Millionen Mitglieder. Mehr als sieben Prozent der Nutzer zahlen für das Angebot. Kürzlich baute Xing sein Angebot mit der Übernahme des Bewerbermanagementsystems Prescreen sowie des Netzwerks InterNations aus, das sich auf im Ausland lebende Arbeitskräfte konzentriert.