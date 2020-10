Klöckner lobt EU-Agrarreform als "Systemwechsel" - Kritik von Umweltverbänden

German Minister of Food and Agriculture Julia Kloeckner addresses a news conference in Berlin, Germany, October 21, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin/Brüssel (Reuters) - Freude bei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und dem Bauernverband, Kritik von Umweltschützern und Opposition: Die Einigung der EU-Staaten auf eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik stößt auf ein geteiltes Echo.

Klöckner sprach nach dem Beschluss im Agrarministerrat in Luxemburg am Mittwoch von einem “Systemwechsel”. Der 387 Milliarden Euro große Etat für die Jahre 2021 bis 2027 - der etwa ein Drittel des gesamten EU-Budgets ausmacht - führe erstmals für alle 27 Mitgliedsstaaten gleichermaßen einen verpflichtenden Standard für den Umwelt- und Klimaschutz ein. “Das ist ein fundamentaler Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, Fairness und Wettbewerbsgerechtigkeit innerhalb der EU”, sagte die CDU-Politikerin. Das Budget bedeute ein Plus von 4,3 Milliarden Euro zum Niveau von 2020. Der deutsche Anteil an den Zahlungen aus Brüssel werde aber leicht sinken.

Der Deutsche Bauernverband kann sich mit der Einigung anfreunden. “Aus unserer Sicht ist das eine gute Basis, um die europäische Agrarpolitik weiterentwickeln zu können, sie auch ein Stück weit grüner ausgestalten zu können”, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Umweltschützer sehen das anders. “Die Agrarminister führen weitgehend eine Landwirtschaftspolitik fort, die das Geld der Steuerzahler bis mindestens 2027 für eine umweltverschmutzende, industrialisierte Landwirtschaft ausgeben wird”, sagte Jabier Ruiz vom World Wide Fund For Nature (WWF). Die intensive Landwirtschaft zählt der EU-Umweltagentur zufolge zu den größten Belastungen für Lebensräume und Arten in Europa.

“MIT DER GIESSKANNE ÜBER EUROPAS WIESEN”

Klöckner und viele ihrer europäischen Kollegen hätten sich für eine klassische Klientelpolitik für Großbetriebe zu Lasten bäuerlicher Familienbetriebe und der Umwelt entschieden, hieß es bei Greenpeace. Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kann dem Kompromiss wenig abgewinnen. “Noch immer wird der größte Teil der Agrar-Milliarden aus Brüssel weitgehend wirkungslos mit der Gießkanne über Europas Äckern und Wiesen verteilt”, sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach von einem “schwarzen Tag” für Landwirtschaft, Artenvielfalt und Klima.

Klöckner sagte, Deutschland habe als amtierende EU-Ratspräsidentschaft durchsetzen können, dass alle Agrarausgaben künftig an bestimmte Auflagen zur Nachhaltigkeit geknüpft würden. Mehr sei nicht möglich gewesen, fügte sie mit Hinweis auf die Ablehnung von Litauen und der Enthaltung von Bulgarien, Lettland und Rumänien hinzu. Die Struktur der Landwirtschaft sei in der EU sehr unterschiedlich. In Deutschland werde nach den Beschlüssen bis 2027 eine Milliarde Euro mehr für Nachhaltigkeit ausgegeben. Nötig sei nun ein nationaler Strategieplan zusammen mit den Bundesländern.

Die Minister einigten sich darauf, dass 20 Prozent der Direktzahlungen an die Landwirte für grüne Programme vorgesehen werden, mit denen etwa die ökologische Landwirtschaft oder die Agroforstwirtschaft gefördert werden sollen. Das EU-Parlament hat sich allerdings dafür ausgesprochen, 30 Prozent der Direktzahlungen für Öko-Regelungen auszugeben. Zudem soll die neue Regelung erst ab 2023 in Kraft treten. Sie sollen zudem an eine zweijährige Pilotphase geknüpft werden, womit sie erst ab 2025 verbindlich würde.

Im Sommer 2018 hatte die EU-Kommission ihre Verordnungsentwürfe für die nächste Förderperiode der EU-Agrarpolitik von 2021 bis 2027 vorgestellt. Seitdem wird darüber im EU-Parlament und im Agrarrat diskutiert. Im sogenannten Trilog-Verfahren müssen die Positionen nun verhandelt werden. Eine Einigung wird im Frühjahr 2021 erwartet.