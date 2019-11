EU-Banken halbieren Altlast an faulen Krediten

A European flag is seen outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium November 6, 2019. REUTERS/Yves Herman

Frankfurt (Reuters) - Banken in der EU haben in den vergangenen Jahren erhebliche Forschritte beim Abbau ihrer Altlasten an faulen Krediten erzielt.

Allerdings bestehen nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der europäischen Bankenbehörde EBA hervorgeht. Demzufolge schleppten Geldhäuser in der EU Ende Juni dieses Jahres noch Problemdarlehen im Umfang von 636 Milliarden Euro mit sich herum. Zur Jahresmitte 2015 waren es mit 1,15 Billionen Euro noch fast doppelt so viel gewesen. Die vielen faulen Kredite in den Bankbilanzen gelten als großer Hemmschuh für die Branche in Europa. Denn diese drücken auf die Erträge und machen Geldhäuser bei der Vergabe neuer Darlehen tendenziell vorsichtiger.

Laut EBA wurde die Reduzierung der Wackelkredite vom Wirtschaftswachstum, niedrigen Zinsen und rückläufigen Arbeitslosenzahlen begünstigt. Die Behörde stützte sich für ihren Bericht auf Daten von 150 Banken.

Der Anteil fauler Kredite an den gesamten Darlehen ging kräftig zurück. Ende Juni waren in der EU im Schnitt noch drei Prozent aller Kredite notleidend. Vor vier Jahren hatte die Quote bei sechs Prozent gelegen. Die Differenzen zwischen den Ländern sind jedoch enorm. In Schweden waren zuletzt lediglich 0,5 Prozent aller Kredite notleidend, in Deutschland 1,3 Prozent. Dagegen lag in Griechenland die Quote noch bei 39,2 Prozent und in Zypern bei 21,5 Prozent. In Italien waren es 7,9 Prozent.