May - Zahlen Brexit-Schlussrechnung nur bei Handels-Einigung

Brüssel (Reuters) - Die in der vergangenen Woche geschlossene erste Brexit-Vereinbarung ist nach britischen Angaben kein Selbstläufer. Premierministerin Theresa May sagte am Montag im Parlament in London, ihr Land werde eine Schlussrechnung im Volumen zwischen 35 und 39 Milliarden Pfund (bis zu 44 Milliarden Euro) nur zahlen, wenn es auch eine Einigung zwischen beiden Seiten zu den künftigen Handelsbeziehungen gebe. Zugleich sei die Vereinbarung aus der Vorwoche eine gute Nachricht für alle Briten, denn es habe Fortschritte gegeben.

Britain's Prime Minister Theresa May meets the Prime Minister of Bulgaria, Boyko Borissov, at 10 Downing Street in London, December 11, 2017. REUTERS/Toby Melville

Die EU-Kommission hatte zuvor erklärt, die jüngste Einigung mit Großbritannien sei rechtlich nicht bindend. Sie reagierte damit auf Fragen nach Äußerungen mehrerer britischer Minister vom Wochenende, dass die Abmachungen noch verändert werden könnten.

Großbritannien und die EU hatten sich am Freitag in Brüssel nach zähem Ringen zu drei Knackpunkten bei dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU verständigt. Übereinstimmung gibt es nun bei den Rechten der rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien, der Austrittsrechnung sowie der irisch-britischen Grenze. Die Ergebnisse sind von Brexit-Befürwortern in Großbritannien teils heftig kritisiert worden und haben May unter Druck gesetzt. Als nächstes müssen die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel am Ende dieser Woche über die Einigung befinden. Ihr grünes Licht ist Voraussetzung für den Start von Gesprächen über die künftigen Beziehungen nach dem EU-Austritt des Königreichs 2019.