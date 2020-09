Weber (CSU) - China darf nicht von europäischem Hilfsfonds profitieren

German politician Manfred Weber speaks during the EPP congress in Arena Zagreb hall in Zagreb, Croatia, November 21, 2019. REUTERS/Antonio Bronic

Berlin (Reuters) - Chinesische Firmen sollten dem CSU-Europapolitiker Manfred Weber zufolge nicht vom Geld aus dem europäischen Wiederaufbaufonds profitieren dürfen.

“Das Geld der europäischen Steuerzahler sollte weder direkt noch indirekt chinesischen staatlichen Unternehmen, Projekten oder Technologien zugutekommen”, sagte der EVP-Fraktionschef im Europaparlament der “Süddeutschen Zeitung” laut Vorab-Bericht vor dem für Montag geplanten Gipfel EU-China. Die EU-Kommission müsse die Vergabe der vielen Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie so regeln, dass diese nur in heimische Projekte fließen. Neben einem “Invest in Europe”-Prinzip müsse es auch ein Moratorium für chinesische Übernahmen in Europa geben. Damit müssten strategisch wichtige Firmen in den 27 EU-Staaten geschützt werden, die in Folge der durch die Corona-Pandemie ausgelöste globale Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten seien.

An dem virtuellen Gipfel am Montag nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Charles Michel, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Chinas Präsident Xi Jinping teil.