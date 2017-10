Geteiltes Echo auf EU-Vorstoß zu Lohndumping

Brüssel (Reuters) - Die neuen Regeln der Europäischen Union (EU) gegen den dauerhaften Einsatz von Billigarbeitskräften im Westen stoßen auf unterschiedliche Reaktionen.

German Family Minister Katarina Barley attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, August 23, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Arbeitgeber sprechen sich gegen den Kompromiss aus, während das Arbeitsministerium in Berlin die nun angestoßene Reform begrüßt. “Es gilt nun das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Der arbeitsrechtliche Schutz entsandter Arbeitnehmer wird damit künftig deutlich verbessert”, sagte Bundesarbeitsministerin Katarina Barley am Dienstag. Dafür habe sich die Bundesregierung in eineinhalbjährigen Verhandlungen gemeinsam insbesondere mit Frankreich eingesetzt. “Ich freue mich, dass eine sinnvolle Verständigung gelungen ist, die für Klarheit sorgt”, sagte die SPD-Politikerin.

Die Arbeits- und Sozialminister der EU-Staaten hatten sich am Montagabend auf neue Regeln für den Einsatz von Arbeitern aus anderen EU-Staaten geeinigt. Kern des Streits war, ob Arbeitnehmer aus Osteuropa weiter zu heimischen Niedriglöhnen im reichen Westen arbeiten dürfen. Künftig soll dies nur noch für höchstens 18 Monate möglich sein. Insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron hatte die Verschärfung vorangetrieben, um die Arbeiter in seinem Land besser vor Billigkonkurrenz zu schützen. Endgültig in trockenen Tüchern ist der Kompromiss aber noch nicht.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigt sich zufrieden. Die Vereinbarung sei ein “großer Schritt für das soziale Europa”, sagte er vor dem Europäischen Parlament.

Der deutsche Arbeitgeberverband BDA kritisierte die Einigung hingegen als Rolle rückwärts für Europa. “Dass es für europäische Unternehmen künftig faktisch einfacher sein soll, einen Beschäftigten nach Indien oder Chile zu entsenden als nach Frankreich oder Italien, wäre eine Rolle rückwärts gegen den Binnenmarkt”, sagte ein Verbandssprecher. Auch der Arbeitgeberverband Gesamtmetall äußert sich ablehnend. “Es handelt sich um reinen Protektionismus. Mit Sozialschutz hat das jedenfalls nichts zu tun”, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander dem “Handelsblatt” laut Vorabbericht.