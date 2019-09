Frankreich und EU-Kommission wollen Rezession mit Ausgaben entkommen

European Commission Vice-President Valdis Dombrovskis holds a news conference at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Helsinki (Reuters) - Nach der EZB mahnen auch Frankreich und die EU-Kommission angesichts der stotternden Wirtschaft von Ländern mit vollen Kassen höhere Ausgaben an.

Wichtigstes Ergebnis der Beratungen der Euro-Finanzminister sei, das Länder mit Haushaltsspielräumen diese auch nutzen sollten, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis nach der Unterredung am Freitag in Helsinki. In die Kategorie fallen in der EU Staaten wie Deutschland oder die Niederlande, die seit Jahren Überschüsse im Staatshaushalt verzeichnen. Frankreich schlug zudem einen Wachstumspakt für Europa vor mit mehr Investitionen und Schuldenabbau. “Wir sollten uns mit den Wachstumsraten in der Euro-Zone nicht zufrieden geben”, sagte Finanzminister Bruno Le Maire.

Das Wirtschaftswachstum in den 19 Euro-Ländern halbierte sich im zweiten Quartal gegenüber den ersten drei Monaten auf 0,2 Prozent. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaft sogar um 0,1 Prozent. EZB-Chef Mario Draghi brachte als Antwort am Donnerstag ein umfassendes Paket zur Stützung der Wirtschaft auf den Weg, das eine weitere Zinssenkung und erneute Anleihenkäufe Banken enthält. Zugleich forderte Draghi von Staaten wie Deutschland mehr Einsatz gegen die Konjunkturschwäche.

Eine gemeinsame Konjunkturspritze wird es vorerst aber nicht geben. Man stehe bereit, falls sich die Dinge ins Negative wenden sollten, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno. “Trotz aller Ungewissheiten bleiben wir mit Blick auf die Euro-Zone optimistisch, da sie weiter wächst, wenn auch langsamer.”