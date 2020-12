Durchbruch auf EU-Gipfel - Weg frei für EU-Finanzpaket

European Council President Charles Michel is seen ahead of an EU summit amid the coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Brussels, Belgium December 10, 2020. REUTERS/Yves Herman/Pool

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union hat den internen Streit mit Ungarn und Polen über das billionenschwere EU-Finanzpaket und den damit verbundenen Rechtsstaatsmechanismus beigelegt.

Das verkündete EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstagabend in Brüssel. “Haushalt, Aufbaufonds und Konditionalitätsmechanismus einstimmig beschlossen”, teilte auch Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Zuvor hatten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs stundenlang beraten, wie man die Blockade durch Polen und Ungarn gegen die Verbindung von EU-Zahlungen mit Rechtsstaatsprinzipien überwinden kann. “Jetzt können wir das einzigartige Wiederaufbaupaket für unseren grünen und digitalen Umbau voranbringen”, erklärte Michel auf Twitter.

Damit ist der Weg frei für den EU-Haushaltsrahmen bis 2027 mit einem Volumen von gut einer Billion Euro. Außerdem könnte der zusätzliche beschlossene Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro starten. Diese Hilfen können laut EU-Kommission aber wohl erst ab Mitte 2021 ausgezahlt werden.

Schon vor dem Gipfel hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban mitgeteilt, dass man nur noch “Zentimeter” von einem Konsens entfernt sei. Auch Jaroslaw Kaczynski, Chef der regierenden PiS-Partei in Polen, hatte gesagt, dass der von der deutschen EU-Präsidentschaft vorgelegte Kompromiss akzeptabel sei. Ungarn und Polen hatten die mit dem Europäischen Parlament ausgehandelten Finanzpakete zuvor blockiert, weil sie eine Verknüpfung der Auszahlung von EU-Geld an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien ablehnten. Die nationalkonservativ regierten Länder stehen seit Jahren wegen ihres Umgangs mit Justiz und Medien in der Kritik, gegen beide laufen deshalb EU-Verfahren.

Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass der Rechtsstaatsmechanismus selbst nicht wieder aufgeschnürt wird. Es wird aber präzisiert, dass die Verknüpfung von Auszahlungen mit Rechtsstaatsprinzipien erst kommen wird, wenn der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens entschieden hat. Dies wird für 2022 erwartet. Außerdem wird konkretisiert, dass die Klausel nur die Prüfung der Rechtstaatlichkeit bei der Nutzung von EU-Geld vorsieht. Für andere Streitigkeiten etwa über die Justizpolitik eines Mitglieds gibt es weiter das sogenannte Artikel-7-Verfahren, das die EU-Kommission bei vermuteten Verstößen gegen Grundprinzipien der Europäischen Union einleiten kann.

In der EU-Kommission wird betont, dass dies kein Problem sei, weil es ohnehin dauern werde, bis die konkreten Details des Mechanismus ausgearbeitet seien. 2022 ist allerdings auch die nächste Parlamentswahl in Ungarn geplant, bei der Ministerpräsident Orban wieder antreten will. “Europa beweist seine Handlungsfähigkeit”, sagte Finanzminister Olaf Scholz in einer ersten Reaktion. “Das Rechtsstaatsprinzip gilt und wird durchgesetzt, überall in Europa.”

Kanzlerin Angela Merkel hatte darauf verwiesen, dass sich der EU-Gipfel auch auf ehrgeizigere Ziele für die EU-Klimaschutzpolitik verständigen wolle. Der CO2-Ausstoß soll bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduziert werden. Auch dafür galt eine Einigung über das Finanzpaket als wichtig, weil Polen Milliarden aus EU-Töpfen braucht, um seine bisher stark von der Kohle abhängige Energieversorgung umzustellen.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen zudem am Abend unter anderem über mögliche Sanktionen gegen die Türkei sowie das transatlantische Verhältnis nach dem Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen beraten. Auch die Verhandlungen mit Großbritannien über einen Vertrag nach dem Brexit dürften zumindest am Rande eine Rolle spielen.