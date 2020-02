Scholz fordert Neustart bei Verhandlungen zum EU-Haushalt

Germany's Finance Minister Olaf Scholz attends an European Union finance ministers meeting in Brussels, Belgium January 21, 2020. REUTERS/Johanna Geron

Brüssel/Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert einen deutlich mehr auf Zukunftsthemen ausgerichteten EU-Haushalt.

Die aktuellen Überlegungen reichten nicht aus. “Es ist eher ein Rückschritt gegenüber früheren Vorschlägen”, sagte der SPD-Politiker am Montag in Brüssel. “Also muss noch mal neu angesetzt werden, so dass die Zukunftsfragen mehr im Mittelpunkt stehen, als das jetzt der Fall ist.” Scholz nannte unter anderem einen stärkeren Klimaschutz und neue Technologien als Zukunftsthemen. “Das muss sich auch im Haushalt niederschlagen.”

Die konkreten Fragen zum mittelfristigen Finanzrahmen der EU seien aber nicht schnell zu lösen, ergänzte Scholz. Dass Zukunftsaufgaben zu wenig berücksichtigt würden, sei nicht akzeptabel. Die Prioritäten müssten neu definiert werden. Dabei könnten sich auch neue Spielräume ergeben.

Der EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 wird diese Woche auf einem Sondergipfel in Brüssel verhandelt. Es geht sowohl um den Umfang der künftigen Budgets als auch um die Schwerpunktsetzung. Während die Bundesregierung dafür plädiert, dass die Mitgliedsstaaten ein Prozent der Wirtschaftsleistung an die EU zahlen, fordert das Europaparlament 1,3 Prozent. EU-Ratspräsident Charles Michel hat als Basis für die Verhandlungen 1,07 Prozent vorgeschlagen. Weil Großbritannien gerade aus der EU ausgetreten ist, kommen auf die restlichen Mitgliedsstaaten ohnehin höhere Beiträge zu.