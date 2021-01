EU-Aufsicht prüft Gebühren von Fondsgesellschaften

European Union flags flutter outside the European Commission headquarters, where Brexit talks are taking place, in Brussels, Belgium, December 24, 2020. REUTERS/Yves Herman

London (Reuters) - Die europäischen Finanzmarktkontrolleure knöpfen sich die billionenschwere Vermögensverwaltungsbranche vor.

Die EU-Wertpapieraufsicht will prüfen, ob Kunden von Fondsgesellschaften zu hohe Gebühren zahlen, wie die European Securities and Markets Authority (ESMA) am Mittwoch erklärte. Die Behörde werde in Abstimmung mit den lokalen Aufsichtsstellen der Mitgliedstaaten untersuchen, ob Fonds die Verpflichtung einhielten, Anlegern keine unangemessenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Ziel sei es letztendlich, den Anlegerschutz in der EU zu verbessern, erklärten die Aufseher. Die ESMA hatte im vergangenen Juni Richtlinien veröffentlicht, wie die Behörden der EU-Länder die Gebühren von Fondsgesellschaften aufsichtlich kontrollieren sollen. Investmentfonds werden in Europa nach dem sogenannten OGAW-Regelwerk reguliert - “OGAW” steht als Abkürzung für “Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere”. In den Vorschriften werden die Anforderungen an Investmentfonds festgelegt.