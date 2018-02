Polen wehrt sich gegen neue Bedingungen für EU-Gelder

Brüssel (Reuters) - Die polnische Regierung stemmt sich gegen die Verknüpfung von EU-Geldern an die Aufnahme von Flüchtlingen.

“Wer immer ein solches politisches Manöver plant, dem kann ich nur sagen: Das wäre ein Fehler”, sagte Europaminister Konrad Szymanski der Zeitung “Die Welt” vom Freitag. Sollten Flüchtlingsquoten gegen den Willen einiger EU-Mitgliedstaaten per Mehrheitsbeschluss durchgesetzt werden, werde das “zu einer echten politischen Krise mit weitreichenden Folgen für die Einheit der Union führen”. In Brüssel kommen am Mittag die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um über Weichenstellungen für den mittelfristigen Haushaltsrahmen der Union zu beraten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in ihrer Regierungserklärung zum Gipfel am Donnerstag Finanzhilfen an osteuropäische Länder von einer Kooperation in der Flüchtlingspolitik abhängig gemacht. Solidarität könne in der EU keine Einbahnstraße sein, sagte sie mit Blick auf die Verweigerung der Aufnahme von Flüchtlingen durch einige osteuropäische Staaten.

Auch EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger warnte Polen und Ungarn vor finanziellen Einbußen in den laufenden Verhandlungen für den nächsten EU-Haushalt. “Von einigen Ländern wird die Verbindung zwischen unserer Werteordnung und dem EU-Haushalt vorgeschlagen”, sagte er der “Süddeutschen Zeitung”. Es sei möglich, dass die 27 Mitgliedstaaten im Diskussionsprozess für den nächsten Haushaltsrahmen zu dem Ergebnis kämen: “Wenn ihr diesen Kurs fortsetzt, dann wird es um Kürzungen bei den Investitionen gehen.”

Die nächste siebenjährige EU-Haushaltplanung ab 2021 ist eines der Themen des Gipfels in Brüssel. Die Verhandlungen sind üblicherweise extrem zäh. Beim letzten Mal zogen sie sich zweieinhalb Jahre hin.