Streit über Flüchtlingspolitik belastet EU-Gipfel

Brüssel (Reuters) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat den Streit der Mitgliedstaaten in der Flüchtlingspolitik wieder voll angeheizt.

EU Council President Donald Tusk arrives to attend the EU summit in Brussels, Belgium, December 14, 2017. REUTERS/Phil Noble

Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel forderten mehrere westliche Regierungschefs am Donnerstag erneut die Solidarität der östlichen Mitgliedstaaten ein. “Wir können kein System haben, bei dem sich Länder das herauspicken, was sie von der EU haben wollen, aber in anderen Fragen nicht solidarisch verhalten”, sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Auch Kanzlerin Angela Merkel kritisierte: “Eine solch selektive Solidarität kann es nach meiner Auffassung unter europäischen Mitgliedstaaten nicht geben.”

Die neuen Ministerpräsidenten Polens und Tschechiens, Mateusz Morawiecki und Andrei Babis, bekräftigten indes, dass ihre Länder trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs das beschlossene Quotensystem für die Flüchtlingsverteilung nicht umsetzen wollten. Tusk hatte vor dem Gipfel das beschlossene Quotensystem scharf kritisiert und sich damit auf die Seite Polens, Ungarns und Tschechiens gestellt. Dies löste Empörung der EU-Kommission und der meisten EU-Mitgliedstaaten aus. “Ich bin über die Formulierung von Tusk wirklich unglücklich”, sagte etwa Österreichs Kanzler Christian Kern.

Die 28 EU-Regierungen wollten am Donnerstag eigentlich den Einstieg in eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik feiern. Am Freitag soll zudem der Startschuss für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien gegeben werden. Der neu entbrannte Streit über die Flüchtlingspolitik aber drohte, den Ablauf des zweitägigen Treffens durcheinander zu bringen. Dabei schien das Thema angesichts rückläufiger Zahlen von Flüchtlingen in den vergangenen Wochen in die zweite Reihe zu rücken.

“AUCH NACH INNEN SOLIDARISCHE LÖSUNGEN”

Sowohl über Migration als auch die Weiterentwicklung der Euro-Zone wollen die Staats- und Regierungschefs reden, ohne Beschlüsse zu fassen. Diese sind erst für Juni 2018 vorgesehen. Deshalb wurde im Vorfeld des Gipfels auch heruntergespielt, dass Merkel lediglich als geschäftsführende Kanzlerin nach Brüssel reisen konnte. Mitte 2018 soll auch das Dublin-System reformiert werden, das regelt, wo in der EU Asylverfahren behandelt und Flüchtlinge aufgenommen werden. Dies funktioniert nach Angaben Merkels überhaupt nicht. “Deshalb brauchen wir auch nach innen solidarische Lösungen”, sagte die Kanzlerin. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni forderten mehr Solidarität in der EU ein.

Theoretisch kann auch die Reform des Dublin-Abkommens wie beim Quotensystem wieder mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Damit würden die in der EU isolierten Osteuropäer überstimmt. “Man hat sich aber politisch vorgenommen, das so weit wie möglich irgendwie im Konsens zu entscheiden”, hieß es dazu in der Bundesregierung. Es bleibe aber trotzdem ein Verfahren in qualifizierter Mehrheit.

OSTEUROPÄER WOLLEN IN LIBYEN MEHR TUN

Gentiloni und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatten sich am Vormittag mit den Regierungschefs Polens, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei getroffen. Diese sagten danach zu, Italien 35 Millionen Euro für Flüchtlingsprojekte in Libyen und Nordafrika zu überweisen. “Die Visegrad-Länder sind vollkommen auf EU-Kurs, wenn es um die Solidarität mit Italien und Griechenland geht”, sagte Juncker danach. Dies sei aber nicht ausreichend, fügte der Ministerpräsident Italiens hinzu, über dessen Land derzeit die meisten Menschen aus Afrika in die EU kommen.

Tusk warnte mit Blick auf die Migration und die Währungsunion vor einer doppelten Spaltung der EU. “Wenn es um die Währungsunion geht, verläuft die Spaltung zwischen Norden und Süden”, sagte er. “Wenn es um Migration geht, verläuft sie zwischen Ost und West.” Tschechiens Ministerpräsident Babis sprach in Brüssel denn auch von einem “sinnlosen” Quotensystem. Sein polnischer Kollege Morawiecki sagte vor seinem ersten EU-Gipfel, er freue sich, dass der polnische Ansatz in der Flüchtlingspolitik “immer mehr” verstanden werde. Die polnische Position ist auch in Osteuropa umstritten. “Niemand wird die Quote kippen”, sagte etwa Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite.

Am Freitag wollen die EU-Staaten den Startschuss dafür geben, dass mit Großbritannien nicht mehr nur über die Modalitäten des EU-Austritts im April 2019, sondern auch über ein Übergangsabkommen danach verhandelt werden kann.