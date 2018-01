EU-Kommission - Würden auf US-Handelsschranken rasch reagieren

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union ist der EU-Kommission zufolge zum Schutz der heimischen Exportwirtschaft vor US-Handelsschranken bereit.

Die EU sei vorbereitet, um auf eventuelle Einschränkungen des Handels durch die USA schnell zu reagieren, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Zudem wies er Kritik von US-Präsident Donald Trump an EU-Handelspraktiken zurück. “Es geht nicht um Gewinner und Verlierer. Wir hier in der EU denken, dass Handel ein Win-Win sein kann und sollte.” Gleichzeitig sollte der Austausch von Waren und Dienstleistungen fair und regelbasiert ablaufen.

Trump hatte zuvor die EU-Handelsbestimmungen als “sehr unfair” kritisiert. “Wir bekommen unsere Produkte nicht hinein. Es ist sehr, sehr schwer. Und dennoch senden sie ihre Produkte zu uns - keine Steuern, sehr geringe Steuern. Das ist sehr unfair”, hatte er am Sonntag dem britischen Sender ITV gesagt. Trump hatte Zölle auf den Import von Solaranlagen und Waschmaschinen verhängt und mit weiteren Zöllen gedroht.