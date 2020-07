EU-Parlamentspräsident kritisiert geplante Kürzung bei Forschung

European Parliament President David Sassoli holds a news conference after European Union leaders summit in Brussels, Belgium July 22, 2020. REUTERS/Francois Lenoir/Pool

Brüssel (Reuters) - EU-Parlamentspräsident David Sassoli kritisiert die geplanten Kürzungen im EU-Haushalt für Forschung und das Förderprogramm Erasmus.

“Wir können das Budget für Forschung und junge Menschen und Erasmus nicht kürzen, das können wir nicht”, sagte Sassoli am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hatten sich tags zuvor auf den EU-Haushalt für 2021 bis 2027 geeinigt, der 1,1 Billionen Euro betragen soll. Erasmus gilt als das weltweit größte Förderprogramm von Auslandsaufenthalten an Universitäten.

“Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, aber wir würden diesen gerne verbessern - vor allem, indem wir versuchen, Antworten auf einige der Kürzungen zu geben, die wir für ungerechtfertigt gehalten haben”, sagte Sassoli. Verhandlungen über das langfristige Budget seien notwendig, bevor das Parlament es genehmigen könne. Er wolle zudem Klarheit darüber haben, inwieweit die Auszahlung von EU-Geldern aus dem Haushalt an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit gekoppelt wird. “Wir müssen genau sehen, mit welchen Interventionsmaßnahmen dies unterstützt werden soll”, sagte Sassoli. “Wir können eine Reduzierung unserer Erwartungen an gemeinsame Werte nicht unterstützen”.

“Sehr zufrieden” äußerte sich der Parlamentspräsident über den Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro, der insbesondere den südlichen EU-Ländern aus der Corona-Rezession helfen soll. Eine Abstimmung des Parlaments über beide Pakete werde in einigen Monaten stattfinden.